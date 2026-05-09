В ДНР для 102-летнего ветерана ВОВ Анны Антоненко организовали парад у ее дома В Донецке для 102-летнего ветерана ВОВ Анны Антоненко организовали парад у дома

Москва9 мая Вести.В Донецке для 102-летнего ветерана ВОВ Анны Васильевны Антоненко организовали парад под окнами ее дома. Об этом рассказал глава города Алексей Кулемзин, соответствующие фото и видео опубликованы в его канале в мессенджере MAX.

Анна Васильевна встала на защиту Родины [с первых дней войны] и с самоотверженностью помогала раненым прямо на передовой. В составе Советской Армии 2‑го Украинского фронта она прошла через суровые испытания, освобождая Украину, Молдавию, Румынию. Ее боевой путь завершился у реки Одер, в Магдебурге, — именно там Анна Васильевна встретила долгожданный День Победы написал он

После войны Анна Антоненко в Донецке вместе с воинской частью помогала восстанавливать разрушенный Донбасс. В 1948 году была демобилизована, но осталась в городе. В 1949‑м пришла работать в районную больницу Буденновского района. Женщина посвятила медицине и помощи людям более 50 лет.

Такие люди, как Анна Васильевна, — наша гордость и живая история… Низкий поклон и вечная благодарность заключил Кулемзин

Анна Антоненко родилась 15 мая 1923 года в селе Алексеевка Кировоградской области. В 1941 году стала фронтовой медсестрой, прошла всю войну. Награждена орденами Отечественной войны, "За мужество", орденом Славы, медалями "За отвагу", "За взятие Будапешта" и "За Победу над Германией".

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.