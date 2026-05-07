В преддверии Дня Победы для 103-летнего ветерана провели мини-парад на Сахалине

Военные на Сахалине провели мини-парад для ветерана войны Нины Харченко В преддверии Дня Победы для 103-летнего ветерана провели мини-парад на Сахалине

Москва7 мая Вести.На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа провели мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Нины Харенко, которой в мае исполняется 104 года. Об этом сообщило Минобороны России.

Под аккомпанемент военного оркестра военнослужащие прошли торжественным маршем, а сахалинские артисты станцевали вальс, исполнили композиции военных лет и песню "День победы".

Война для меня закончилась в Кенигсберге. 8 мая нам сказали: "Кончилась война". Нас было шесть девушек - в связи, нас всех демобилизовали домой рассказывает Нина Николаевна

Нина Харченко ушла на фронт в 1942 году после окончания курсов связистов, на фронте встретила своего будущего супруга. В 1948 году вместе с мужем приехал восстанавливать Сахалин. Здесь они воспитали троих детей. В послевоенные годы женщина работала на Сахалинской железной дороге. Нина Николаевна награждена медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и другими наградами.

Ветеранов также поздравили юнармейцы, представители областной администрации, школьники, общественные деятели и волонтеры.