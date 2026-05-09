Жены и матери участников СВО прошли отдельным строем на параде Победы в Чите

Жены и матери участников СВО прошли отдельным строем на параде Победы в Чите Жены и матери участников СВО прошли отдельным строем на параде Победы в Чите

Москва9 мая Вести.Жены и матери участников специальной военной операции (СВО) — кадровых военных, врачей, добровольцев, полицейских и бойцов Росгвардии — прошли отдельным строем на параде Победы в Чите. Об этом сообщило правительство Забайкальского края.

Женщины прошли в голубых платьях, с кителями на плечах. Некоторые из них потеряли своих любимых мужчин на передовой.

Жены героев СВО прошли отдельной колонной в День Победы по главной площади Читы. Они участвуют в волонтерском движении, готовят посылки на фронт, ведут активную общественную работу, встречаются со школьниками на "Уроках мужества", рассказывают о своих героях говорится в сообщении, опубликованном в сообществе правительства во "Вконтакте"

Как отмечается в материале портала "Чита.ру", среди мужей женщин есть командир разведроты, медик, боец спецназа, удостоенные высоких наград. В строю также прошли воспитанники кадетской школы, в том числе сын участника спецоперации.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.