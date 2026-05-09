Ретропоезд "Победа" завершил свое путешествие по Забайкальской железной дороге

Москва9 мая Вести.Ретропоезд "Победа" во главе с паровозом "Лебедянка" на перроне станции Чита-2 завершил свое путешествие по Забайкальской железной дороге. Об этом сообщается в канале ЗабЖД в мессенджере MAX

Состав был украшен к великому празднику 9 мая Знаменами Победы, флагами России, торжественными баннерами и цветами.

Ретропоезд "Победа" … завершил свое путешествие по Забайкальской железной дороге. В этом году поезд прошел 32 станции и более 2500 км пути говорится в сообщении

В полдень по местному времени на больших и малых станциях полигона ЗабЖД прозвучал "Гудок Победы", как символ единения страны и дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, сражавшимся за родину. В будке легендарного паровоза "Лебедянка" рычаг тифона потянул машинист локомотивного депо ст. Белогорск Денис Осоргин.

Также на перроне станции Чита-2 более сотни горожан приняли участие в ежегодной акции "Вальс Победы". Пары танцевали под песни "На сопках Маньчжурии", "Майского вальса" и "Синего платочка".

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.