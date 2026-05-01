Ретропоезд "Победа" прибыл в Благовещенск В Благовещенск прибыл ретропоезд "Победа"

Москва1 мая Вести.В Благовещенск прибыл ретропоезд "Победа" с легендарным паровозом серии "Л" накануне празднования 81-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава города Олег Имамеев.

С каждым годом вижу все больше горожан, которые приходят целыми семьями встретить легендарный ретропоезд отметил мэр в своем Telegram-канале, опубликовав фото с места событий

Имамеев отметил, что на привокзальной площади к прибытию ретропоезда были организованы мастер-классы и выставки, в том числе "Мой дед — Герой!" с живыми историями подвигов.