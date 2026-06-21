Маршрут "Поезда Памяти" пролегает через 13 городов России и Белоруссии

Из Москвы отправился "Поезд памяти" Маршрут "Поезда Памяти" пролегает через 13 городов России и Белоруссии

Москва21 июн Вести.С Белорусского вокзала в Москве отправился "Поезд памяти", посвященный Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд Памяти" отправился в свое пятое путешествие. В проекте "Поезд Памяти" принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны говорится в Telegram-канале РЖД

Культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" - патриотическая акция для старшеклассников из стран бывшего СССР, инициированная главами парламентов России и Белоруссии при поддержке ОАО "РЖД".

Маршрут проходит через 8 городов Белоруссии и 5 городов России. Программа включает посещение знаковых мест и музеев, встречи с ветеранами и образовательные мероприятия.

Отмечается, что в этом году к акции впервые присоединились школьники из США, Франции и Великобритании.