Конкурс на участие в "Поезде памяти" составил 300 человек на место Косачев: конкурс на участие в "Поезде памяти" составил 300 человек на место

Москва20 июн Вести.Желающих поучаствовать в проекте "Поезд памяти" было настолько много, что конкурс составил 300 человек на место. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя сегодняшнее отправление "Поезда Памяти" из Москвы в Брест.

Он добавил, что такой же конкурс был и в Белоруссии, которая участвует в проекте "Поезд памяти".

Великая история, история великой Победы, наш "Поезд памяти" дает возможность каждому участнику соприкоснуться с этой великой историей и почувствовать себя продолжателем великих традиций. Мы искренне рады тому, что с каждым годом, при том, что в поезде те же самые 200 участников, это требования логистики, растет число тех, кто хотел бы попасть в участники этого проекта, в пассажиры этого поезда. У нас в России конкурс составил рекордное более 300 человек на место. Ну, примерно такой же конкурс в Белоруссии рассказал Косачев

Культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" - патриотическая акция для старшеклассников из стран бывшего СССР, инициированная главами парламентов России и Белоруссии при поддержке ОАО "РЖД". Программа включает посещение знаковых, музеев, встреч с ветеранами и образовательные мероприятия.