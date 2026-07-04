Москва4 июл Вести.Проект "Поезд Памяти" не является туристическим, он переворачивает души, сердца и сознание участников. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В Москве мы можем убедиться в том, что это все не зря. Что это не туризм по городам и весям, а что это действительно проект, который переворачивает души, сердца, сознание ребят рассказал Косачев

"Поезд Памяти" отправился из Москвы в Брест 21 июня. Это патриотическая акция для старшеклассников из стран бывшего СССР, которая позволяет участникам посетить 8 городов Белоруссии и 5 городов России, которые тесно связаны с историей Великой Отечественной войны.