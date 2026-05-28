Фицо намерен посетить Брест в день 85-й годовщины нападения Германии на СССР

Москва28 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил участия в мероприятиях в Бресте 22 июня, посвященных 85-й годовщина с начала Великой Отечественной войны.

Видео с его заявлением опубликовано на странице в одной из соцсетей.

Не исключаю, что 22 июня буду в Бресте, где (на масштабных мероприятиях – прим. ред.) будут вспоминать 85-ю годовщину нападения фашистской Германии на бывший Советский Союз цитирует Фицо ТАСС

В начале мая премьер Словакии участвовал в памятных событиях, связанных с историей Второй мировой войны. 9 мая он посетил торжества в Москве по случаю празднования 81-й годовщины Победы.

Глава правительства заявил, что готов к "значительному интересу" со стороны коллег и их вопросам относительно его поездки в российскую столицу. В частности, Фицо говорил на эту тему с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

6 июня политик направится в Нормандию, где пройдут мероприятия в честь 82-летия открытия Второго фронта, а 1 сентября планирует побывать в Польше, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к годовщине начала Второй мировой войны.