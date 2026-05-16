Парад поездов московского метро начался на "Комсомольской"

Москва16 мая Вести.На станции метро "Комсомольская" начался парад поездом. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие приурочено к 91-й годовщине московского метро.

Перед началом парада академический хор Московского метрополитена исполнил несколько песен, посвященных подземному виду транспорта говорится в публикации

Первый замначальника службы подвижного состава Антон Мокрушин поздравил работников и пассажиров с днем рождения метрополитена.

Всего в параде, по данным агентства, принимают участие девять разных составов. В их числе – ретропоезд "Сокольники", "Ока", "Русич", "Баклажан", "Красная стрела" и другие. Они будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут с 9.00 до 20.00 в эти выходные.

Также желающие отпраздновать день рождения метро могут посетить выставку ретротехники и спецтехники на станции "Партизанская".