В параде поездов в метро Москвы впервые участвует состав "Москва-2026"

Дептранс: парад поездов метро Москвы начнется в 9 утра 16 мая

Москва14 мая Вести.В колонне торжественного парада поездов на Кольцевой линии в честь дня рождения московского метро пройдут девять поездов, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Торжественное открытие парада состоится в 9.00 в субботу, 16 мая. На линию выйдут следующие составы: ретропоезд "Сокольники", представители двух модификаций "номерных" составов – самой массовой серии поездов в мире, первый состав современного поколения "Русич", поезда "Ока" и "Москва".

Самые инновационные составы "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026". Последняя модель будет на параде впервые говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Прокатиться на участвующих в параде поездах можно будет с 09.00 до 20.00 16 и 17 мая.