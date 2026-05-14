Москва14 маяВести.В колонне торжественного парада поездов на Кольцевой линии в честь дня рождения московского метро пройдут девять поездов, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Торжественное открытие парада состоится в 9.00 в субботу, 16 мая. На линию выйдут следующие составы: ретропоезд "Сокольники", представители двух модификаций "номерных" составов – самой массовой серии поездов в мире, первый состав современного поколения "Русич", поезда "Ока" и "Москва".
Самые инновационные составы "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026". Последняя модель будет на параде впервыеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Прокатиться на участвующих в параде поездах можно будет с 09.00 до 20.00 16 и 17 мая.