Парад Победы посмотрели свыше 270 тыс. пассажиров московского транспорта

Москва9 мая Вести.Свыше 270 тысяч пассажиров московского метро и наземного транспорта посмотрели Парад Победы на 34 тысячах медиэкранах. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Отмечается, что до 14 мая на всех медиаэкранах можно будет увидеть тематический эфир.

Мы провели прямую трансляцию Парада в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Впервые ее увидели и пассажиры пригородных маршрутов проекта "Москва – область" сказано в сообщении

Так, в вагонах метро трансляцию увидели прядка 160 тысяч пассажиров, в наземном транспорте – свыше 110 тысяч человек.

Парад Победы ежегодно транслируется в прямом эфире в московском транспорте, начиная с 2019 года.