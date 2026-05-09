Жители Севастополя устроили автопробег в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ

В центре Севастополя организовали автопробег в честь Дня Победы Жители Севастополя устроили автопробег в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ

Москва9 мая Вести.В Севастополе был организован автопробег в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает правительство города.

Колонна автомобилей с флагами и портретами героев проследовала по главным улицам Севастополя.

По центру Севастополя проезжает автопробег в честь Дня Победы. Люди на тротуарах приветствуют колонну говорится в канале правительства в MAX

В субботу, 9 мая, на улицах городов России празднуется День Победы. В Москве прошел праздничный парад. В 22.00 на Поклонной горе столицы ожидается масштабный салют.