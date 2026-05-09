В Севастополе прошел торжественный конный пробег в честь Дня Великой Победы

Москва9 мая Вести.В Севастополе в 3-й раз прошел торжественный конный пробег в честь Дня Великой Победы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Больше 20 всадников из Севастополя, Симферополя и других уголков Крыма, облачились в военную форму тех лет и с копиями Знамени Победы, российскими флагами, Георгиевскими лентами на своих великолепных лошадях устроили конный "пробег" написал он в своем канале в мессенджере MAX

Маршрут длиной около 8 км пролегал через долину Кара-Коба, по местам, где проходили бои и Красная Армия отважно сражалась с фашистскими захватчиками.

После пробега участников ждала полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.