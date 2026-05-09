В Севастополе люди несут портреты своих предков к памятнику Вечный огонь Журналист Семенюк: севастопольцы несут портреты героев ВОВ к Вечному огню

Москва9 мая Вести.Жители Севастополя несут портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, к памятнику Вечный огонь. Об этом сообщила журналист информационной службы "Вести" Маргарита Семенюк с площади Нахимова в Севастополе.

По словам журналиста, несмотря на то, что в целях обеспечения безопасности масштабных мероприятий в Севастополе на 9 мая не запланировано, местные жители все равно собираются на торжества.

Понятно, что в нынешних реалиях, в которых мы находимся, масштабных мероприятий не запланировано в Севастополе, но, безусловно, локальные мероприятия, праздничные, конечно же, пройдут. Мы работаем на площади Нахимова у Вечного огня и, конечно же, видим людей, севастопольцев, которые проходят вместе с портретами своих героев, своих предков, которые вопреки всему ковали победу и, безусловно, освободили Севастополь. День Победы – это особый праздник для Севастополя, города, ставшего символом мужества, героизма, доблести и отваги сказала Семенюк

Ранее сообщалось о проведении в Севастополе патриотической акции ко Дню Победы, которую провели переселенцы с Украины.