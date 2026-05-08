Переселенцы с Украины провели в Севастополе акцию ко Дню Победы

Москва8 мая Вести.В Севастополе прошел патриотический флешмоб ко Дню Победы, который провели переселенцы с Украины. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

Акция прошла на территории музейного комплекса "35-я береговая батарея".

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб "В мае 45-го..." в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма рассказал Олег Бондаренко

Участники флешмоба развернули государственный флаг России, они также скандировали – "Спасибо!", "Помним!", "С Днем Победы!"