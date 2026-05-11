Москва11 мая Вести.Десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ провели акцию на запорожском направлении в период объявленного по случаю Дня Победы перемирия. По данным Министерства обороны России, с помощью беспилотников российские военнослужащие сбросили агитационные листовки на подконтрольную Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорию.

В материалах содержались поздравления украинских военных с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также призывы сложить оружие и вернуться домой. В тексте подчеркивалась общая историческая память о борьбе с нацизмом и утверждалось, что действия нынешнего украинского руководства вводят военных в заблуждение.

Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от фашистских захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой следует из сообщения

В Минобороны России заявили, что подобные информационные мероприятия направлены на психологическое воздействие и предоставление возможности для добровольной сдачи в плен.