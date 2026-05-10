Москва10 мая Вести.Ретроавтопробег "Круг Победы", посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, посетили представители недружественных стран. Об этом ИС "Вести" заявил организатор мероприятия Игорь Лакшин.

По его словам, мероприятие проходит уже в 11-й раз.

В этом году оно объединило … очень большое количество участников. Они приехали из стран СНГ, даже есть несколько представителей из недружественных стран, которых всеми правдами-неправдами до нас добрались. Автомобилей больше 400 в этот раз сказал Лакшин

Ранее сообщалось, что в Севастополе был организован автопробег в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.