Москва9 маяВести.Люди в военной форме "пакуют" в черные машины жителей эстонского города Нарва, которые пришли на границу с РФ посмотреть трансляцию парада Победы. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Евгений Нипот.
По его словам, по территории ездит микроавтобус.
На эстонской стороне люди в военной форме выхватывают гуляющих по набережной Нарвы людей, и пакуют в черные машины … И еще сорвало украинский и эстонский флагисообщил журналист
Ранее сообщалось, что парад Победы на Красной площади в Москве транслировался для жителей эстонского города Нарва. Именно в нем, на берегу реки Наровы, и был установлен большой монитор для показа парада эстонцам.