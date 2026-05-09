Нипот: жителей эстонской Нарвы "пакуют" в машины во время парада Победы

Москва9 мая Вести.Люди в военной форме "пакуют" в черные машины жителей эстонского города Нарва, которые пришли на границу с РФ посмотреть трансляцию парада Победы. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Евгений Нипот.

По его словам, по территории ездит микроавтобус.

На эстонской стороне люди в военной форме выхватывают гуляющих по набережной Нарвы людей, и пакуют в черные машины … И еще сорвало украинский и эстонский флаги сообщил журналист

Ранее сообщалось, что парад Победы на Красной площади в Москве транслировался для жителей эстонского города Нарва. Именно в нем, на берегу реки Наровы, и был установлен большой монитор для показа парада эстонцам.