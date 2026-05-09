Москва9 мая Вести.Посвященный празднованию Дня Победы концерт в городе Советске Калининградской области напомнил литовцам, проживающим в соседнем городе Панямуне, об истории Великой Отечественной войны. Об этом с места событий заявил журналист ИС "Вести" Антон Подковенко.

По его словам, на концерте звучали песни военных лет, а музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" зазывал литовцев в своей хоровод.

Это ведь не просто был концерт, посвященный 9 мая, великому Дню Победы. Это было действо, направленное на то, чтобы вот там, на том берегу, через реку Неман, на литовском берегу, не забывали историю Великой Отечественной войны. И песни военных лет, они звучали, неслись над рекой, в том числе и в том направлении. "Бурановские бабушки"… зазывали в свой хоровод, в том числе и литовцев на том берегу рассказал журналист

Также Подковенко отметил, что на литовском берегу Немана видел яхты, припаркованные автомобили, а также группы пограничников.

Вот мы видели яхты литовские, которые проплывали, не приближаясь к берегу, и, судя по всему, с этих яхт наблюдали за происходящим здесь, на набережной Советска. Также припаркованных машин было несколько, я видел, там по два, по три человека стояли, судя по всему, с фотоаппаратами, с видеокамерой в том числе. И пограничники, те самые пограничники прибалтийские, которые точно видели все происходящее добавил он

Ранее сообщалось, что люди в военной форме "пакуют" в черные машины жителей эстонского города Нарва, которые пришли на границу с Россией, чтобы посмотреть трансляцию парада Победы.