Москва9 маяВести.В Забайкальском крае прошла патриотическая акция "Рассвет Победы", сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.
"Забайкальцы встретили "Рассвет Победы". Рано утром, еще затемно, более сотни земляков собрались на "Сухотино", чтобы вместе встретить священный день", — написал глава региона.
По его словам, затем все желающие смогли подняться на Титовскую сопку, послушать песни военных лет и согреться с помощью полевой кухни.
Осипов отметил, что акция была запущена в 2024 году и уже успела стать доброй традицией для жителей края. "Спасибо каждому, кто пришел. И конечно, низкий поклон нашим ветеранам. С Днем Победы!" — добавил губернатор.