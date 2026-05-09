Москва9 мая Вести.Ивангороду в Ленинградской области присвоено почетное звание "Город воинской доблести" за ратную доблесть, мужество и героизм, проявленные жителями при защите Отечества, передает РИА Новости.

Копия областного закона о присвоении городу почетного звания была передана губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко главе МО "Ивангородское городское поселение" Виктору Карпенко и главе администрации "Ивангородское городское поселение" Николаю Коломейцеву на концерте "Берега Победы", посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.