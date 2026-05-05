Москва5 мая Вести.Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о решении присвоить Торжку звание "Город воинской доблести".

Он отметил, что жители города и ветераны, с которыми сегодня советовались власти, поддержали эту идею.

Приняли решение присвоить Торжку звание "Город воинской доблести". … Люди этого очень хотят пояснил Виталий Королеву в своем сообщении

Глава региона также отметил, что Торжок является одним из древнейших городов и по праву заслуживает этого звания.