Москва5 маяВести.Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о решении присвоить Торжку звание "Город воинской доблести".
Он отметил, что жители города и ветераны, с которыми сегодня советовались власти, поддержали эту идею.
Приняли решение присвоить Торжку звание "Город воинской доблести". … Люди этого очень хотятпояснил Виталий Королеву в своем сообщении
Глава региона также отметил, что Торжок является одним из древнейших городов и по праву заслуживает этого звания.