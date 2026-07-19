Москва19 июл Вести.Город Тверь официально включили в туристический маршрут "Золотое кольцо России". Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что это историческое решение, которого власти региона долго добивались.

Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте "Золотое кольцо России"! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас! написал Королев

Глава региона объявил о новом статусе Твери на торжественном открытии Дня города. По его словам, жители восприняли новость по-настоящему горячо.

Такой статус открывает для города новые горизонты. Речь идет не только о туризме, но и о развитии экономики, обновлении инфраструктуры.

Маршрут "Золотое кольцо" был сформирован в 60-е годы XX века. В него входят города северо-востока Руси. К 60-летию маршрута правительство РФ анонсировало его расширение. В состав маршрута уже вошли тверские города Кашин и Калязин.