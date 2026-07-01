Москва1 июл Вести.Туристический паспорт "Золотого кольца" — это сувенир, совмещенный с программой лояльности, который позволяет получать скидки в ресторанах, музеях, гостиницах и экскурсионных бюро городов маршрута. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Эксперт пояснил, что за документ придется заплатить. Он действует как бонусная карта для путешественников по "Золотому кольцу".

Это такой сувенир, совмещенный с программой лояльности, по которой можно получить скидки в организациях, которые в этой программе участвуют. В Сергиевом Посаде выдают туристический паспорт, который входит в программу "Золотое кольцо". Такой же выдается в Ярославле, насколько я помню, во Владимире. В ряде ресторанов, музеев, сувенирных магазинов, экскурсионных бюро дают скидки тем, у кого этот паспорт есть. Он не бесплатный, за него нужно заплатить немного денег соответственно. Это такая программа лояльности, в которую вступает турист, который путешествует по "Золотому кольцу", и у него во всех городах "Золотого кольца" – там, где есть отметка, что принимается такой туристический паспорт, – у него будет скидка рассказал Мохов

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург, Москва и Адлер стали самыми популярными российскими направлениями для летнего отдыха. В число наиболее востребованных направлений также вошли Казань, Калининград, Сочи и Нижний Новгород.