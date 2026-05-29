АТОР: туристы из США потратили $15 тысяч на поездку по Золотому кольцу России

Американцы купили самый дорогой тур в Россию, названы цена и маршрут АТОР: туристы из США потратили $15 тысяч на поездку по Золотому кольцу России

Москва29 мая Вести.Жители США купили самый дорогой тур в Россию. Они приобрели поездку по городам Золотого кольца, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы заявила она

Она уточнила, что стоимость тура оценивается в 15 тысяч долларов (свыше 1 млн рублей).

При этом Ломидзе подчеркнула, что процент туристов из США среди всех иностранцев, посещающих РФ, очень мал.

Ранее в АТОР предупредили россиян, что количество стран, куда можно будет улететь летом без пересадок, снизится на 25%.