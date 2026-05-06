"Турпомощь": средняя стоимость тура за рубеж в 2025 г. составила 92,7 тыс. руб.

Стала известна средняя стоимость туров за границу в 2025 году "Турпомощь": средняя стоимость тура за рубеж в 2025 г. составила 92,7 тыс. руб.

Москва6 мая Вести.В 2025 году средняя стоимость зарубежного тура для россиян составила 92,7 тысячи рублей. Об этом журналистам сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

По его словам, которые приводит РИА Новости, российские туроператоры по итогам прошлого года продали туры за границу на общую сумму в размере 596,206 миллиарда рублей.

Средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тысячи рублей сказал Осауленко

Ранее председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству и сфере туризма Юрий Барзыкин перечислил основные туристические направления для россиян на майские праздники. Среди них - Санкт-Петербург, Кавказ, Калининградская область, Мурманская и Архангельская области.