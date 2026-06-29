В РСТ сообщили о нюансах при выборе страховки для летнего отдыха

Россиянам рассказали, как правильно выбрать страховку для летнего путешествия В РСТ сообщили о нюансах при выборе страховки для летнего отдыха

Москва29 июн Вести.При оформлении страхового полиса для летнего отдыха необходимо внимательно смотреть на основной текст соглашения, где описываются те или иные случаи его действия, а также выбирать расширенные варианты страховки, особенно при путешествиях, которые сопряжены с высокими рисками. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил в интервью ИС "Вести".

Минимальный лимит страхового покрытия должен составлять 30-40 тысяч долларов, однако расширенный вариант страховки до 100 тысяч долларов позволяет покрыть почти все риски, подчеркнул он.

Оформляя страховой полис, нужно очень внимательно смотреть и на основной текст соглашения, где описываются те или иные случаи. Например, есть исключения по беременности или страховом случае в состоянии алкогольного опьянения. Но надо учитывать, что есть и специальные условия, и специальные страны, где страховка действует, например, либо сразу с оплатой, либо необходимо оплачивать медицинские услуги, а потом по чекам вам страховая возмещает рассказал Горин

Средняя стоимость страховки на одного человека, как правило, не превышает пяти процентов от стоимости самого путешествия, добавил он.

Если ваша страна сопряжена с определенными рисками, и вы планируете активные походы, много быть на природе, на пляже, мы рекомендуем покупать расширенную страховку. Стоимость этой страховки от одного до пяти процентов от стоимости путешествия – средняя стоимость от двух до пяти тысяч рублей на человека сказал Горин

Ранее россиянам назвали страны, в которых существует риск заразиться смертельной инфекцией, в частности малярией, желтой лихорадкой или лихорадкой денге.