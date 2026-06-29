Москва29 июнВести.При оформлении страхового полиса для летнего отдыха необходимо внимательно смотреть на основной текст соглашения, где описываются те или иные случаи его действия, а также выбирать расширенные варианты страховки, особенно при путешествиях, которые сопряжены с высокими рисками. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил в интервью ИС "Вести".
Минимальный лимит страхового покрытия должен составлять 30-40 тысяч долларов, однако расширенный вариант страховки до 100 тысяч долларов позволяет покрыть почти все риски, подчеркнул он.
Оформляя страховой полис, нужно очень внимательно смотреть и на основной текст соглашения, где описываются те или иные случаи. Например, есть исключения по беременности или страховом случае в состоянии алкогольного опьянения. Но надо учитывать, что есть и специальные условия, и специальные страны, где страховка действует, например, либо сразу с оплатой, либо необходимо оплачивать медицинские услуги, а потом по чекам вам страховая возмещаетрассказал Горин
Средняя стоимость страховки на одного человека, как правило, не превышает пяти процентов от стоимости самого путешествия, добавил он.
Если ваша страна сопряжена с определенными рисками, и вы планируете активные походы, много быть на природе, на пляже, мы рекомендуем покупать расширенную страховку. Стоимость этой страховки от одного до пяти процентов от стоимости путешествия – средняя стоимость от двух до пяти тысяч рублей на человекасказал Горин
Ранее россиянам назвали страны, в которых существует риск заразиться смертельной инфекцией, в частности малярией, желтой лихорадкой или лихорадкой денге.