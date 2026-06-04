Москва4 июн Вести.Туристы, покупающие горящие туры, рискуют столкнуться с неожиданными рисками и неудобствами, сказала в беседе с порталом NEWS.ru профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Зайцева.

Главные риски, по ее словам, связаны с организацией чартерных рейсов и выбором гостиниц для проживания.

Как правило, [рейсы] предлагают в неудобное время - либо ночью, либо ранним утром или поздним вечером. Также нередко бывают случаи переноса времени вылета чартерных рейсов. Кроме того, в турах может быть указано, что речь идет об отеле категории три или четыре звезды, однако конкретики нет. В итоге может оказаться, что гостиница находится далеко от моря объяснила Зайцева

Профессор предупредила: туристы должны внимательно изучать договоры об условиях предоставления тура, поскольку в их стоимость часто не включают дополнительные расходы на страховку, визовые и топливные сборы или штрафы за отказ от поездки. Также не лишним будет изучить отзывы о предлагаемом отеле и самом туроператоре перед покупкой тура.

Кроме того, подытожила она, туры часто предлагают для двух человек, поэтому туристам либо нужно искать попутчика, либо соглашаться на одиночный тур, но с подселением второго человека.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявила, что Турция, Вьетнам и Мальдивы - лучшие направления для семейного отдыха россиян.