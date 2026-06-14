В Роскачестве рассказали, как избежать покупки тура от мошенников

При покупке туристических путевок стоит соблюдать "презумпцию недоверия" В Роскачестве рассказали, как избежать покупки тура от мошенников

Москва14 июн Вести.При покупке туристических путевок стоит соблюдать "презумпцию недоверия", чтобы избежать мошенничеств, рассказали ТАСС в Роскачестве.

В ведомстве рекомендовали покупать билеты только на официальных сайтах известных турагентств, проверив при этом домен и дату его создания – например, через сервис whois.

Важно соблюдать "презумпцию недоверия". Несмотря на наличие у фирмы колл-центра и солидно выглядящих документов, это еще не гарантирует ее реальность говорится в сообщении

Также необходимо проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, и не приобретать билеты на сайтах, где предлагают оплатить тур переводом частному лицу.

Стоит насторожиться и в случае, когда за тур просят сразу внести полную стоимость, обещая скидку, и при этом торопят с решением.