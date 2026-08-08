Исследование: россияне стали чаще выбирать речные круизы по стране В России растет интерес к речному туризму

Москва8 авг Вести.Россияне стали чаще выбирать речные круизы. Самые популярные направления в последние годы — маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом и по городам "Золотого кольца". Об этом сообщили РИА Новости в судоходных компаниях.

Ежегодный прирост туристов с 2020 года в среднем составляет 10-15%, рассказал заместитель гендиректора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский. По его словам, речной круизный отдых стал одним из самых быстрорастущих сегментов туристической сферы России.

Россияне стали чаще выбирать путешествия внутри страны и пробовать такой вид отдыха, как речные круизы отметил Суховольский

Как объяснил эксперт, у россиян изменился сам подход к отдыху. На смену пассивному времяпрепровождению "пляж-отель" приходит осознанный поиск уникальных впечатлений. Теперь путешественников привлекает не только экскурсия, но и насыщенная культурная программа во время тура. Кроме того, они могут узнать о кулинарных традициях российских регионов и попробовать местные блюда на борту.

В компании отметили высокую заполняемость рейсов – в среднем 85%. Так, в 2026 году на теплоходе отправятся в путешествие более 150 тысяч туристов.