Отдых на болотах: эксперт рассказал о новом тренде экологического туризма Эксперт рассказал, почему россияне стали массово увлекаться отдыхом на болотах

Москва17 июн Вести.Россияне стали проявлять повышенный интерес к "болотингу" – относительно новому направлению экотуризма, которое позволяет людям совершить поход по заранее оборудованным тропам на болотах либо погрузиться в трясину под руководством проводника. Подробнее о новом тренде рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов в интервью ИС "Вести".

На сегодняшний день туристическая индустрия в России формирует предложения по концентрированному отдыху на основе запросов клиентов. Туркомпании развивают новые форматы, чтобы привлечь внимание клиентов к современным направлениям экотуризма.

Но, на самом деле, пребывание на болотах – действительно очень интересная история, и многие регионы ее развивают. … [Там] проложены мостки, по которым можно перемещаться и наблюдать экосистему болот. Она интересна тем, что там действительно очень много, как правило, обитает различных птиц, интересные растения, иногда даже краснокнижные, которые, конечно же, находятся под охраной рассказал Мамонтов

Ранее сообщалось, что более четверти россиян, которые не уехали в путешествие за границу, выбирают "медленный туризм" – отдых на даче или в загородных домах.