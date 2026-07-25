Москва25 июл Вести.XVIII Съезд Союза городов воинской славы стартовал в Пскове. В мероприятии принимают участие делегаты из более чем 20 населенных пунктов. О том, как развиваются отношения внутри Союза, рассказал ИС "Вести" исполнительный директор Игорь Сунгуров.

Участники объединения впервые собрались в Пскове, чтобы обсудить вопросы развития организации и сохранения военно-исторического наследия.

Руководители - что исполнительной власти, что законодательной, - они становятся друзьями, они просто такие дружеские поездки, неформальные поездки совершают. И, конечно, если проблемы возникают, они имеют возможность ... обратиться и обменяться опытом поделился Сунгуров

Союз городов воинской славы был основан в 2013 году. С момента создания организация активно развивает национальные, исторические и культурные традиции страны.