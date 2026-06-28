Шапша: в политику приходят закаленные люди, среди них — участники СВО Шапша: в политику приходят люди с закаленным характером, включая бойцов СВО

Москва28 июн Вести.Сегодня в политику приходят люди с закаленным характером, это вселяет уверенность в том, что все пожелания россиян будут непременно исполнены, заявил ИС "Вести" губернатор Калужской области Владислав Шапша на полях съезда партии "Единая Россия".

Он обратил внимание, что окружающая реальность требует максимальной собранности.

Мы видим, как нас пытаются раздергать и выбить, что называется, из седла. Но ребята, которые сегодня идут в политику, в том числе участники специальной военной операции, — это люди, которые обладают сильным характером и хорошей закалкой. И есть уверенность в том, что те наказы, которые люди сегодня адресуют им, всем нам, — они обязательно будут выполнены. И мы это сделаем убежден Шапша

Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде партии. Он посоветовал кандидатам на парламентских выборах, которые пройдут в России в сентябре, поменьше сидеть в мессенджерах и побольше общаться с народом.