Гости форума по безопасности в Подмосковье восхитились русским оружием На форуме по безопасности в Подмосковье отметили ценность вооружения РФ

Москва26 мая Вести.Иностранные участники первого международного форума по безопасности в Подмосковье в комментарии ИС "Вести" выразили восхищение русским оружием.

Я большой поклонник российского оружия — винтовок, вертолетов. Они известны своей надежностью и экономичностью. Например, у автомата Калашникова в этом плане хорошая репутация. Здесь [на форуме] я вижу, что также разрабатываются новые снайперские винтовки, а также дроны и системы борьбы с ними, чтобы противостоять новой угрозе со стороны БПЛА и меняющемуся полю боя поделился впечатлениями участник форума из Таиланда Сивакорн Вилаивонг

Гость из Африки Морис Сономи назвал участие в данном мероприятии хорошим опытом.

Я ожидаю, что по итогам форума мы получим достаточно опыта, чтобы помочь нашим странам. Судя по тому, что я вижу здесь, нам в Африке необходимо изменить определенные вещи, чтобы развиваться и улучшать нашу безопасность сказал он

В рамках первого международного форума по безопасности в Подмосковье 26-29 мая запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.