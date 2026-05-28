Шойгу: на форуме по безопасности подписаны контракты более чем на $1 млрд

Москва28 мая Вести.Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках Международного форума по безопасности подписаны контракты более чем на 1 миллиард долларов.

Как отметил Шойгу журналистам, на форуме прошло больше 100 встреч, "кто-то даже успел подписать… контракт".

Контрактов более чем на миллиард долларов подписано во время форума по разным системам безопасности отметил он

Первый Международный форум по безопасности проходит в России с 26 по 29 мая. Отмечалось, что его посетят представители 12 недружественных стран.