Москва28 маяВести.Сотрудники американского посольства в Москве примут участие в XIV международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности на Международном форуме по безопасности.
Представлять американскую сторону, как сообщил ТАСС, будут дипломаты Эрик Джордан и Питер Томас Слоан.
В зале, где пройдет одно из основных мероприятий форума, для них подготовлены места. По данным агентства, сотрудники посольства США уже прибыли на площадку.
Как сообщала пресс-службы Совбеза РФ, первый Международный форум по безопасности в России посетят представители 12 недружественных стран.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов указывал, что на форуме будут продемонстрированы примеры бесчинств боевиков ВСУ.