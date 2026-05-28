Представители США Джордан и Слоан участвуют в форуме по безопасности в Москве

Москва28 мая Вести.Сотрудники американского посольства в Москве примут участие в XIV международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности на Международном форуме по безопасности.

Представлять американскую сторону, как сообщил ТАСС, будут дипломаты Эрик Джордан и Питер Томас Слоан.

В зале, где пройдет одно из основных мероприятий форума, для них подготовлены места. По данным агентства, сотрудники посольства США уже прибыли на площадку.

Как сообщала пресс-службы Совбеза РФ, первый Международный форум по безопасности в России посетят представители 12 недружественных стран.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов указывал, что на форуме будут продемонстрированы примеры бесчинств боевиков ВСУ.