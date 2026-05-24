Представители 12 недружественных стран посетят форум по безопасности в РФ

Москва24 мая Вести.Первый Международный форум по безопасности в России посетят представители 12 недружественных стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности Российской Федерации.

Гости из каких именно недружественных государств приедут на форум не уточняется.

В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран говорится в тексте

Также в пресс-службе добавили, что вышеупомянутые гости выступают за развитие конструктивных отношений с Москвой. Работа форума начнется 26 мая на площадках в Центральном парке "Патриот" и на "Live Арене". Завершится программа 29 мая.

Ранее стало известно, что на форум приглашены представители 155 стран и 26 международных организаций. Его подготовили в рамках председательства России в Организации договора о коллективной безопасности в 2026 году.