Москва5 июн Вести.В международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет на ВДНХ, примет участие 51 страна. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и пригласил всех желающих посетить мероприятие.

В этом году примут участие 51 страна, почти все наши регионы, которые будут представлять свои турпродукты. И что самое важное, что форум не будет рассказывать про какие-то перспективы, а будет давать готовые решения – что называется, вот взял и поехал. Конечно, будут специальные акции, скидки, очень много интересных программ, поэтому всех приглашаем, приходите обязательно сказал Чернышенко

Форум "Путешествуй!" пройдет в выставочном комплексе ВДНХ с 10 по 14 июня. Площадка объединит профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников.