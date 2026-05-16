Москва16 мая Вести.Специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим прилетит в Россию 25 мая и будет в стране до 31 мая. Он возглавит делегацию на Международном форуме по безопасности, который состоится в Подмосковье 26-29 мая, сообщает газета Metrópoles.

Отмечается, что Аморим также проведет проведет дипломатические консультации.

Как пишет издание, это будет его четвертая поездка в Россию с того момента, как президент Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва занял свой пост повторно в 2023 году.

Форум пройдет на территории многофункционального комплекса "Лайв Арена" и парка "Патриот. Всего на него были приглашены 155 государств и 26 международных организаций.

Как заявлял в начале апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, первый Международный форум по безопасности должен стать одним из ключевых событий политической жизни РФ и стран-участниц.