В США не исключили вероятность визита американской делегации в РФ Конгрессвумен Луна: возможность визита парламентариев США в РФ прорабатывается

Москва17 апр Вести.Делегация американских парламентариев может побывать в РФ с визитом. Такой вариант не исключается, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Я думаю, что в будущем у [российской] делегации также будут возможности вернуться. Та встреча была фактически одобрена и состоялась в здании Совета мира Дональда Трампа, и мы также сейчас работаем над тем, чтобы отправить туда [в РФ] делегацию членов. Сроки [визита], скорее всего, наступят позже, либо этим летом, либо осенью сказала она

По ее словам, возможность восстановления диалога между РФ и США крайне ценна.

Мне кажется, многие люди, особенно когда видят, что эти диалоги сейчас ведутся, очень ценят [это]. Я очень благодарная журналистам, которые сказали, что эти переговоры должны были состояться уже очень давно. И я надеюсь, что больше моих коллег присоединятся ко мне добавила она

В марте российские парламентарии побывали с визитом в США. В ходе общения с американскими коллегами они обсудили ряд вопросов по Украине, рассказывала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.