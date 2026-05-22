Москва22 маяВести.Примеры бесчинств боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрируют на I Международном форуме по безопасности, который пройдет в Московской области 26-29 мая. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что до участников мероприятия будут доносить объективную информацию о преступлениях киевского режима.
В ходе запланированных тематических круглых столов и кинопоказов будут предъявлены доказательства террористической сущности нынешних властей в Киеве, продемонстрированы реальные примеры разрушений ВСУ гражданской инфраструктуры, атак украинских боевиков и изощренных пыток, которым они подвергали мирных жителейсообщил Венедиктов
Он подчеркнул, что бесчинства украинских боевиков стоят в одном ряду со зверствами гитлеровских нацистов.
Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал, что боевики ВСУ пытают российских военнопленных и насильно ампутируют им конечности. По его словам, они используют методы, которые страны НАТО применяли в Афганистане и Ираке.