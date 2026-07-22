Губернатор Миляев посетил съемочную площадку "Войны и мира" в Тульской области

Губернатор Тульской области посетил съемочную площадку сериала "Война и мир" Губернатор Миляев посетил съемочную площадку "Войны и мира" в Тульской области

Москва22 июл Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил съемочную площадку сериала "Война и мир", где воссоздаются масштабные батальные сцены Бородинской битвы. В беседе с ИС "Вести" он отметил важность совместной работы старшего и молодого поколений.

Многосерийный фильм режиссера Сергея Урсуляка приурочен к 200-летию со дня рождения писателя Льва Толстого. На данный момент съемки проходят в Тульской области.

Сегодня у молодых людей другой взгляд и на актеров, свои герои, собственно. Фильм хорош тем, что здесь и опытная школа, и молодые ребята, которые снимаются. Мне кажется, это утяжеляет съемочный процесс режиссера, но тем не менее картина должна получиться интересной рассказал Миляев

Роль Пьера Безухова в картине сыграет актер Никита Языков, а полководца Кутузова — Александр Балуев. Они рассказали ИС "Вести" об особенностях своих героев.

Многосерийный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра START создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и банка ВТБ. ВТБ поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе способствуя актуализации русской классической литературы.

"Классика вдохновляет" – новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку "ВТБ — это классика", которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.