ИС "Вести" показала первые кадры со съемок батальных сцен сериала "Война и мир" Появились первые кадры со съемок сериала "Война и мир" режиссера Сергея Урсуляка

Москва22 июл Вести.В Тульской области начались съемки масштабных батальных сцен сериала "Война и мир" режиссера Сергея Урсуляка.

Сериал "Война и мир" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Урсуляк - автор таких масштабных лент, как "Жизнь и судьба" и "Тихий Дон". По его словам, в новой экранизации "Войны и мира" он хотел бы сделать героев близкими современному молодому зрителю, помочь зрителям разглядеть через их судьбы отражение нашего времени.

Сериал "Война и мир" Фото: Кадр телеканала "Россия"

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