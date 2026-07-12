ИС "Вести" показала кадры со съемок киноэпопеи по роману "Война и мир"

"Вести" показали кадры со съемок новой экранизации романа "Война и мир" ИС "Вести" показала кадры со съемок киноэпопеи по роману "Война и мир"

Москва12 июл Вести.ИС "Вести" показала кадры со съемок первой за 60 лет отечественной экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Картина приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя, которое будет отмечаться в 2028 году.

К съемкам фильма приступил выдающийся российский режиссер Сергей Урсуляк, автор таких масштабных лент, как "Жизнь и судьба" и "Тихий Дон". По его словам, в новой экранизации "Войны и мира" он хотел бы сделать героев близкими современному молодому зрителю, помочь зрителям разглядеть через их судьбы отражение нашего времени.

Многосерийный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра START создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и банка ВТБ. ВТБ поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе способствуя актуализации русской классической литературы.

"Классика вдохновляет" – новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку "ВТБ – это классика", которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.