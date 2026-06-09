В России снимают военную драму "Враг" о нападении ВСУ на Курскую область

В России начались съемки военной драмы о нападении на Курскую область В России снимают военную драму "Враг" о нападении ВСУ на Курскую область

Москва9 июн Вести.Кинокомпания "Альянс" при поддержке Фонда кино и телеканала "Россия 1" приступила к съемкам полнометражной военной драмы "Враг".

Действие фильма разворачивается в 2024 году на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. По сюжету в серой зоне на приграничной территории оказываются два тяжелораненых бойца – Степан, единственный выживший из российской диверсионно-разведывательной группы, и Григорий, украинский оператор беспилотника, по наводке которого был нанесен артиллерийский удар. Герои вынуждены сделать выбор между сотрудничеством и гибелью, одновременно отвечая на вопрос, кто является их настоящим врагом.

Как отметил режиссер проекта Иван Твердовский, фильм не ставит целью демонстрацию масштабных боевых сцен, а сосредоточен на психологической достоверности, нравственном выборе героев и сохранении человечности в условиях вооруженного конфликта.

Продюсер Максим Королев подчеркнул, что создатели фильма стремятся рассказать о человеческих качествах российского солдата, его стойкости и внутренней силе. По его словам, картина ориентирована не только на российского зрителя, но и на международную аудиторию.

Главные роли в фильме исполнят Егор Кирячок и Даня Киселев. Также в съемках принимают участие Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щеголев, Павел Чинарев, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Андрей Баков и другие актеры.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила в интервью ИС "Вести", что россиянам нужны пьесы и фильмы про героев специальной военной операции.