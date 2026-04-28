Москва28 апр Вести.В Москве стартовали съемки многосерийной военной драмы "Истребители-2" – продолжения сериала "Истребители. Битва за Крым". Проект реализуют Star Media и телеканал "Россия". Премьера нового сезона состоится на платформе Смотрим, затем сериал выйдет в телеэфире.

Главные роли в картине исполняют Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Антон Батырев. Режиссером выступает Владимир Виноградов.

Действие разворачивается весной–летом 1944 года. По сюжету летчик Романов, которого сыграет Игорь Петренко, после тяжелого ранения не может вернуться к боевым вылетам и получает назначение на должность командира перегонной эскадрильи, доставляющей американские истребители "Аэрокобра" по ленд-лизу. После гибели одного из пилотов он выявляет конструктивную проблему самолета, что приводит к конфликту с американскими инструкторами. Ситуация осложняется побегом одного из летчиков в Японию – подозрение в пособничестве падает на Романова.

Как отметил режиссер, новый сезон посвящен малоизвестной странице Великой Отечественной войны – работе секретной воздушной трассы "Аляска – Сибирь", по которой на фронт перегонялись боевые самолеты.

Летчики гибли в сложнейших погодных условиях, прокладывая неизвестный до сих пор маршрут на запад, теряя ориентиры и надежду. Но все равно смеялись, любили, не прощали измены и горевали по ушедшим товарищам. Наш сериал – это низкий поклон всем участникам невидимого фронта отметил Виноградов

Съемки драмы проходят в Москве, Московской области и Калуге, а также на площадках кинокомплекса "Военфильм-Медынь" и кинопарка "Москино".