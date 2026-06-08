Москва8 июн Вести.Стартовали съемки второго сезона многосерийной мелодрамы "Любовь преодолеет все" с припиской "Продолжение". Работа над сериалом проходит в Нижнем Новгороде и Москве.

По сюжету, со времен концовки первого сезона прошло три года. Герои Татьяна, которую сыграет Елена Аросьева, и Иван (Александр Константинов), по-прежнему живут в селе Высоком. У них четверо детей: старший сын Саша (Федор Шувалов) учится на юридическом факультете, младший Миша родился два года назад, а также двое приемных подростков – Леша (Мирон Проворов) и Вика (Александра Щичко).

Счастливая жизнь Татьяны попала под угрозу, когда на свободу вышел давний враг – Валерий Леонов (Александр Бухаров). Три года назад он убил своего брата Сергея, отца Саши. Во всех бедах в его семье он винит Таню, и за время, проведенное в тюрьме, Валерий придумал план как отнять у нее детей и подставить Ивана.

По словам режиссера сериала Романа Нестеренко, первый сезон получил сильный отклик у зрителей, и при съемке второго ему было важно сохранить идею спасательной любви, близости и внутренней надежды. Он признался, что продолжение получилось очень личным, и выразил надежду на то, что зрители это почувствуют.

Главная героиня сериала, актриса Елена Аросьева предупредила, что ее персонажу снова предстоят тяжелые испытания как в отношениях с мужем, так и с детьми. Она подчеркнула, что, благодаря силе характера и любви, Татьяна будет самоотверженно бороться за счастье своей семьи, несмотря на прошлое, которое все еще не отпускает ее.