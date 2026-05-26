Москва26 маяВести.Зрители, посмотрев многосерийную детективную мелодраму "Когда горит огонь", называют героиню Анну одним из самых интригующих персонажей. Для самой актрисы Дарьи Урсуляк, сыгравшей эту роль, образ стал нестандартным опытом работы в кадре. Об этом она заявила ИС "Вести".
На телеканале "Россия 1" стартовал премьерный показ двух эпизодов сериала "Когда горит огонь". Значительную долю зрительского внимания привлекла героиня Урсуляк - Анна, мать 12-летней Даши, обвиняемой в убийстве отца.
Она довольно сложная героиня, совсем на меня не похожая. В сериале ей досталась тяжелая судьба, но она не просто страдает. Ее поведение разрушительно и для нее самой, и для окружающих. В общем, это совершенно нетипичный для меня образ, поэтому играть его было интереснорассказала Урсуляк
Главные роли в многосерийной детективной мелодраме режиссёра Антона Борматова исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие. Съемки сериала "Когда горит огонь" прошли в Москве и Ярославской области.
Актриса также добавила, что ей интересно играть совершенно разных женщин.