Актриса Урсуляк о роли Анны в сериале "Когда горит огонь": нетипичный образ

Актриса Урсуляк рассказала о своей роли в сериале "Когда горит огонь" Актриса Урсуляк о роли Анны в сериале "Когда горит огонь": нетипичный образ

Москва26 мая Вести.Зрители, посмотрев многосерийную детективную мелодраму "Когда горит огонь", называют героиню Анну одним из самых интригующих персонажей. Для самой актрисы Дарьи Урсуляк, сыгравшей эту роль, образ стал нестандартным опытом работы в кадре. Об этом она заявила ИС "Вести".

На телеканале "Россия 1" стартовал премьерный показ двух эпизодов сериала "Когда горит огонь". Значительную долю зрительского внимания привлекла героиня Урсуляк - Анна, мать 12-летней Даши, обвиняемой в убийстве отца.

Она довольно сложная героиня, совсем на меня не похожая. В сериале ей досталась тяжелая судьба, но она не просто страдает. Ее поведение разрушительно и для нее самой, и для окружающих. В общем, это совершенно нетипичный для меня образ, поэтому играть его было интересно рассказала Урсуляк

Главные роли в многосерийной детективной мелодраме режиссёра Антона Борматова исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие. Съемки сериала "Когда горит огонь" прошли в Москве и Ярославской области.

Актриса также добавила, что ей интересно играть совершенно разных женщин.