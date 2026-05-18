Москва18 мая Вести.На экраны вышел тизер-трейлер исторического фильма "Королева Анна".

Сюжет фильма разворачивается во времена Древней Руси XI века. Киевский князь Ярослав Мудрый выдает свою дочь Анну за короля франков. Она относится к этому династическому браку с фатализмом, как все ее сестры и братья.

Ей предстоит сложный и долгий путь во Францию, во время которого ее будет сопровождать Остромир, верный и доблестный воин князя.

Зрители отправятся в масштабное путешествие, полное романтики и приключений. Но за внешней зрелищностью скрывается суть: мы стремимся соединить серьезную драматургию, необычное повествование и подлинную художественную глубину. Надеемся, что наш фильм не только развлечет, но и заставит задуматься, пробудит интерес к истории и культурному наследию нашей страны сказал продюсер кинокартины Леонид Верещагин

Фильм производен "Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова", компанией "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") и телеканалом "Россия", при поддержке Фонда кино.

Прокат "Королевы Анны" запланирован на 11 февраля 2027 года.

Ранее вышел тизер-трейлер и постер семейной комедии "На деревню дедушке 2".